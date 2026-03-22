Alla Gazzetta: "La grande squadra è quella che sa ciò che vuole e se lo prende evitando che ci sia spargimento di ansia. Penso possa bastare"

Mauro: “A Cagliari ho visto una prestazione del Napoli da grande squadra. Fantascienza lo scudetto”

Massimo Mauro certifica la differenza tra chi di calcio ne capisce e chi invece blatera come si blatera al tavolino di tressette alla fine della mano. Intervistato da Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport, definisce da grande squadra la prestazione del Napoli a Cagliari. Non ce ne stupiamo avendo Mauro giocato al calcio per anni. L’ex Napoli, Juventus, Udinese, Catanzaro, non crede alla riapertura della lotta scudetto.

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Massimo Mauro vede però già brillare di nerazzurro. Ma se…

«A me sembra che sia più impossibile che difficile, come finire dentro un film di fantascienza. Ma il calcio è mondo di sogni che nessuno può vietare, men che meno io. Però un discorso semplice-semplice si può fare, per argomentare con giudizio. Partiamo da un concetto praticabile: questo Napoli è in grado di fare filotto. E non mi stupirei se accadesse, perché conosco Conte e so quello che dà. Ma l’Inter, che ha perso cinque partite su trenta, ne dovrebbe buttare via tre nelle sue nove che le restano da giocare. A me sembra complicato, soprattutto perché mai si è avuta la sensazione di un gruppo in difficoltà. Anzi».

A Cagliari non è stato un Napoli da incantare.

«Per gli amanti dello spettacolo, do un’altra lettura: vittoria per 1-0, in sicurezza, senza mai concedere una sola occasione, se non quella del finale in cui Spinazzola ha liberato. E un paio di opportunità per chiuderla. A me è sembrata una prestazione da grande squadra, quella che sa ciò che vuole e se lo prende evitando che ci sia spargimento di ansia. Penso possa bastare».