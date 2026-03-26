Lukaku resta in Belgio, non hanno gradito né Conte né il Napoli

Lukaku resta in Belgio, lo abbiamo scritto. È stato lui a comunicare che non rientrerà a Napoli. Non parte con la Nazionale per gli Stati Uniti ma resta a casa ad allenarsi. Non torna per stare con i suoi compagni. E questo ha infastidito sia il club sia Antonio Conte. Lukaku si comporta da figliastro e questo ovviamente non piace al tecnico salentino e nemmeno alla società. È il solito discorso di questi calciatori che guadagnano tantissimo ma si sentono padroni pur essendo degli stipendiati. Sono lavoratori dipendenti ma si comportano come liberi professionisti.

Il Napoli ha subito questa decisione. Ed è un comportamento che è piaciuto poco.

Scrive Gianluca Di Marzio:

L’attaccante era atteso questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno, ma ha deciso di restare in Belgio per proseguire lì la preparazione. Una scelta comunicata dal giocatore ma che, al momento, non sembrerebbe essere stata condivisa con il club azzurro.

Noi troppo frettolosamente due giorni fa avevamo scritto di gratitudine.