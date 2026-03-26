Lukaku non va in Nazionale ma non torna a Napoli (grato sì ma con cautela)

Ci eravamo lasciati un po’ andare nel commentare la notizia che Romelu Lukaku era talmente grato al Napoli che rinunciava alla Nazionale per tornare ad allenarsi a Castel Volturno. Ecco, un po’ come al Master Mind, avevamo indovinato il colore ma non la posizione. Perché sì, Romelu Lukaku non è partito con la Nazionale per gli Stai Uniti ma non torna a Napoli per allenarsi col gruppo squadra. Ha preferito rimanere ad allenarsi in Belgio. Va detto che è un professionista, un calciatore coscienzioso. Quindi seguirà la sua tabella di esercizi per provare a rendersi utile in questo finale di stagione che potrebbe riservare sorprese al campionato italiano. Sta di fatto, però, che i compagni non lo rivedranno. E che gli altri che non si sono aggregati alle Nazionali, vanno invece a Castel Volturno. Romelu tornerà come se fosse andato in Nazionale. Con la differenza che seguirà la sua scheda personale di lavoro fisico. Ma lo farà da casa sua.

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Ricordiamo che Lukaku dopo il gol decisivo a Verona disse:

“l Napoli mi ha dato tanto, prima di arrivare a Napoli ero morto. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, quest’anno è difficile per noi, però dobbiamo guardare avanti”.