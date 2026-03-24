Lukaku sa che cos’è la gratitudine, rinuncia alla Nazionale per allenarsi col Napoli

Ce ne fossero di professionisti come Lukaku. Esempio di attaccamento alla maglia del Napoli. Lo aveva detto subito dopo il gol vittoria all’ultimo secondo a Verona: “Il Napoli mi ha dato tanto, prima di arrivare a Napoli ero morto. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, quest’anno è difficile per noi, però dobbiamo guardare avanti”.

Prima di arrivare a Napoli, ero morto. Lukaku sa che cos’è la gratitudine e vuole rendersi utile in questo finale di campionato. Come tutti i fuoriclasse, conosce alla perfezione il proprio corpo e sa che la sua condizione è ancora approssimativa. Vuole però migliorare per il finale di campionato che potrebbe riservare sorprese al Napoli. E allora ha sì risposto alla convocazione di Garcia ct del Belgio ma poi ha informato il tecnico e la federazione che lui non intende partire per gli Stati Uniti per giocare le amichevole contro Stati Uniti e Messico. Tornerà a Napoli per allenarsi. Esempio di professionismo.

Romelu Lukaku will not take part in the upcoming Red Devils friendlies in the US against the United States and Mexico. Romelu has chosen to focus on training to further optimize his physical condition. The KBVB respects his decision and wishes him the best of luck. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 24, 2026

Scrive il giornale bela DH les Sports:

“Romelu ha scelto di approfittare di questo periodo per allenarsi al fine di ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica”, ha scritto la federazione in un comunicato. Big Rom era stato convocato da Rudi Garcia. Ricordiamo che è tornato da un grave infortunio e al momento è solo la seconda scelta di Antonio Conte al Napoli. “La Federazione belga rispetta questa decisione e augura a Romelu ogni successo.”.

Prosegue il giornale:

Rudi Garcia contava su Lukaku. Come reagirà Rudi Garcia a questa notizia? Aveva detto: “Voglio dare tempo a molti giocatori che sono tornati dagli infortuni e si stanno riprendendo come Romelu (Lukaku), Kevin (De Bruyne) o Charles (De Ketelaere)”. E ancora: “Permetteremo a Romelu di recuperare i minuti che non ha nel club. Ad aprile, maggio spingerà per trovare un posto da titolare nel Napoli. Il suo principale concorrente è Hojlund che fa cose buone. Romelu ha un allenatore che lo conosce bene, anche se non gioca. Sono sicuro che sta lavorando duramente in allenamento. Ci occuperemo noi di restituirgli minuti. Confido che diventi di nuovo un giocatore indispensabile al Napoli ad aprile, maggio.”

Così aveva detto Garcia ma Lukaku in Nazionale non ci andrà. Ci andrà invece De Bruyne.