Lukaku torna al gol: Napoli batte Verona 2-1 all’ultimo respiro
Proprio all’ultimo respiro il Napoli conquista i tre punti. Su un corner battuto corto, Lukaku raccoglie il cross da sinistra di Giovane e gira di prima intenzione con precisione in porta. L’attaccante esplode in una gioia travolgente, si toglie la maglia e corre verso la curva: si vede chiaramente quanto desiderasse segnare e portare la vittoria alla sua squadra