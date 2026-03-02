Lo staff medico vacilla anche al Real Madrid: Mbappé non è soddisfatto della gestione del suo infortunio al ginocchio

As: non riesce a guarire dal 7 dicembre e ha giocato quando doveva restare fermo. Marca aggiunge che il giocatore avrebbe deciso di recarsi in Francia per un consulto più specifico.

Non solo a Napoli, ma anche al Real Madrid si inizia a sospettare dell’efficienza dello staff medico. Ne è una prova Kylian Mbappé, che non riesce a risolvere un problema al ginocchio dopo un infortunio rimediato a inizio dicembre, e per questo avrebbe deciso di recarsi nei prossimi giorni in Francia per un ulteriore consulto.

L’infortunio di Mbappé

As scrive:

Kylian Mbappé vive da tempo una situazione un po’ complicata, trascinandosi alcuni problemi fisici che hanno ridotto il rendimento delle sue prestazioni. Hanno iniziato a parlarne a fine anno, con qualche fastidio al ginocchio che gli ha fatto perdere alcune partite, ma la situazione è peggiorata e ora sembra che sarà fuori per qualche settimana, il che significa che il Real Madrid perde il suo capocannoniere nel bel mezzo della lotta per il campionato e con gli ottavi di Champions League all’orizzonte.

Tuttavia, ci sono molti sospetti di una gestione dello staff medico non ottimale del “caso Mbappé”. Mentre ha saltato alcune partite, ha giocato in altre pochi giorni dopo. Sembra che l’entourage del giocatore dia per colpevole lo staff medico del Real dell’aggravarsi dell’infortunio.

Marca aggiunge che il francese pare abbia deciso di recarsi in Francia per un consulto medico più specifico:

Mbappé ha deciso la scorsa settimana di andare in Francia per consultare diversi specialisti sulla distorsione al ginocchio sinistro. Il calciatore non è del tutto soddisfatto dei servizi medici del Real Madrid, dal momento che ritiene che negli ultimi tre mesi non siano riusciti a dargli una soluzione efficace. La situazione ha causato il calo delle sue prestazioni. Ha iniziato a sentire fastidio al ginocchio il 7 dicembre e da allora è stato dentro e fuori dalle convocazioni senza finalmente rimediare ai suoi problemi, con alcune decisioni discutibili.