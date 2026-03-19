L’Inter sfida il Napoli anche sul mercato: è su Perrone e vuole l’ex Ostigard

L’Inter si sta muovendo per il futuro e guarda al campionato italiano per acquistare calciatori che già conoscano la Serie A. Ne scrive il Corriere dello Sport che fa due nomi: il regista del Como Perrone (che piace anche al Napoli) e l’azzurro Ostigard che sta facendo benissimo al Genoa dove è diventato goleador.

Scrive il Corsport con Pietro Guadagno:

Perrone, centrocampista argentino, dotato anche di passaporto spagnolo, è uno dei segreti della squadra costruita da Fabregas che corre per la Champions. Con Da Cunha forma l’asse mediano della formazione lariana. Meno appariscente rispetto al collega, è un elemento di grande sostanza ed equilibrio, dotato comunque di un’ottima tecnica e di visione di gioco. E con i suoi 23 anni appena compiuti ha l’identikit ideale per soddisfare la linea di Oaktree. L’incognita è il prezzo, insieme, evidentemente, all’effettiva disponibilità del Como a lasciarlo andare. È sbarcato sul lago nell’estate 2024, in prestito dal Manchester City, per poi essere riscattato al termine della scorsa stagione in cambio di 13 milioni. Ora la sua quotazione è almeno raddoppiata. Per di più, il club di Guardiola ha mantenuto un 30% sulla rivendita. Significa che servirà un’offerta particolarmente sostanziosa per smuovere le resistenze comasche. Il fatto che l’Inter ci stia provando – ma su Perrone c’è anche il Napoli – è dimostrato dal coinvolgimento di Zanetti, che di argentini non solo se ne intende ma è pure un’ottima sponda per attirarli.

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L’Inter ha fatto mosse ancora più concrete su Ostigard. Nel senso che una richiesta di informazioni è già stata inoltrata al Genoa. Ed è pure arrivata la risposta: 12 milioni di euro. In viale Liberazione hanno registrato e avviato ulteriori riflessioni. (…) L’Inter lo ha preso in considerazione come alternativa, tenuto conto dei diversi addii (Acerbi e De Vrij su tutti) nel reparto arretrato.