Trovate qualcuno che vi ami come Aaron Martin ama Ostigard: il norvegese ha segnato 5 gol, di cui 4 su assist dello spagnolo

Questo dice molto anche sul livello degli attaccanti in Serie A: Leo ha gli stessi gol di Jonathan David, 2 in meno di Thuram e 3 in meno di Kean

Più che compagni di squadra sembrano una vera e propria coppia: Aaron Martin e Leo Ostigard, ovvero io crosso e tu insacchi.

Ostigard e Martin, che coppia

Che Leo fosse abile nei colpi di testa ce ne eravamo accorti anche a Napoli (ricordate l’incornata contro il Real Madrid e quella contro il Rangers?), ma ora, al Genoa, sta davvero dando il meglio di sé. 5 gol: contro Sassuolo, Fiorentina, Cagliari (x2) e oggi nella vittoria contro l’Hellas Verona.

Gli assist? 4 volte su 5 di Aaron Martin (un suo cross fece male anche a noi nel match pareggiato contro il Grifone, a 2 giornate dalla fine: segnò Vasquez). L’unico match in cui il norvegese non ha segnato su assist di Martin è stato nel 3‑3 contro il Cagliari del 22 novembre 2025. In quel caso fu Thorsby ad assisterlo.

Fun fact: quando Ostigard ha segnato, il Grifone non ha mai perso: 2 pareggi contro Cagliari e Fiorentina e vittorie contro Sassuolo, Cagliari (al ritorno) e, appunto, Verona. Talismano.

Questo dice molto anche sul livello degli attaccanti in Serie A: Leo ha gli stessi gol di Jonathan David, due in meno di Thuram e 3 in meno di Kean.