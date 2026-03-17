Napoli, l’idea Perrone è concreta ma il Como farà muro: proverà a trattenerlo almeno un’altra stagione

Fabrizio Romano e Matteo Moretto fanno il punto sui nomi accostati al Napoli in questi giorni: Zeballos e Perrone. I dettagli.

Zeballos e Perrone: il punto di Romano e Moretto

Su YouTube, parte Romano:

Il Napoli ha seguito Zeballos: già a gennaio vi avevo parlato di un interesse e il giocatore era stato proposto al club azzurro. Al momento resta un profilo che il club ha seguito, ma senza ulteriori sviluppi o trattative concrete.

Continua Moretto:

Per quanto riguarda Perrone, in Italia ci sono soprattutto due club interessati. Molto dipenderà dal prezzo fissato dal Como e dalle ambizioni del club, anche in base alle competizioni che giocherà. Il Como vorrà valutare bene il futuro del giocatore. Perrone piace moltissimo all’Inter: al momento non ci sono stati contatti diretti né trattative, ma solo un forte gradimento. Anche il Napoli lo segue da tempo e lo considera un possibile obiettivo.

Bisognerà poi capire cosa succederà a livello dirigenziale a Napoli. Conte ha dichiarato di stare bene e di voler continuare, ma a fine stagione ci sarà un incontro tra le parti. L’idea Perrone-Napoli è concreta.

Conclude Romano:

Tuttavia, se il Como dovesse qualificarsi in Champions League, o comunque confermare una stagione eccezionale, sarà difficile convincere il club a cedere i suoi migliori giocatori, incluso Perrone. Il Como proverà a trattenerli almeno per un’altra stagione, allenatore compreso. Diverso il discorso per Nico Paz, che è sotto il controllo del Real Madrid. In ogni caso, strappare Perrone al Como sarà complicato.

Infine, capitolo Højlund: viene confermato quanto già detto dal direttore sportivo Manna, ovvero che il Napoli farà scattare l’obbligo di riscatto. Si tratta di 44 milioni di euro, cifra che il Manchester United considera già incassata da tempo. L’operazione complessiva è di 6 milioni per il prestito più 44 per il riscatto. Il Napoli è molto soddisfatto del giocatore e intende tenerlo. La clausola rescissoria non sarà valida nell’estate 2026, ma entrerà in vigore da quella successiva.