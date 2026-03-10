L’Alverca, un club portoghese, è stato multato per l’odore di marijuana proveniente dai tifosi in curva

Il fatto, ripreso dalla testata Derbyderbyderby, è avvenuto durante il match di sabato contro l’Avs, ultimo in classifica. Una partita evidentemente noiosa, come conferma lo 0-0 finale, e i tifosi di casa hanno così deciso di combattere il tedio.

Peccato che il pungente odore di erba abbia infastidito i membri della panchina ospite, che sono stati costretti a spostarsi. L’Alverca, per questo, è stato costretto a pagare una multa di ben 800 euro.

Ecco, non esattamente una multa che si vede tutti i giorni.