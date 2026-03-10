Home » Il Campo » Champions e calcio estero

L’Alverca, un club portoghese, è stato multato per l’odore di marijuana proveniente dai tifosi in curva

Il fatto è avvenuto durante un match contro l'Avs, ultimo in classifica. Il pungente odore di erba ha costretto i membri della panchina ospite a spostarsi. L’Alverca, per questo, è stato costretto a pagare una multa di ben 800 euro

A man smoke marijuana joints from a pineapple during a rally demanding the decriminalization of marijuana and in support of the protest against President Ivan Duque's government triggered by a now abandoned tax reform, in Medellin, Colombia, on May 8, 2021. (Photo by Joaquin SARMIENTO / AFP)

Fatto piuttosto peculiare quello accaduto in Portogallo, dove un club di Primeira Liga, l’Alverca, è stato multato a causa del fastidio provocato dall’odore di marijuana fumata dai tifosi in curva.

Alverca, una multa particolare

Il fatto, ripreso dalla testata Derbyderbyderby, è avvenuto durante il match di sabato contro l’Avs, ultimo in classifica. Una partita evidentemente noiosa, come conferma lo 0-0 finale, e i tifosi di casa hanno così deciso di combattere il tedio.

Peccato che il pungente odore di erba abbia infastidito i membri della panchina ospite, che sono stati costretti a spostarsi. L’Alverca, per questo, è stato costretto a pagare una multa di ben 800 euro.

Ecco, non esattamente una multa che si vede tutti i giorni.

