Elmas: “Non è facile quando cambi ruolo, ma sto bene in questo momento e sono contento”

Il calciatore del Napoli, Elijf Elmas, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Crc, emittente partner del Napoli, al termine della partita contro il Torino:

“Mi mancava tantissimo il gol: tutti sanno quanto voglio segnare e per questo era un momento difficile per me, ma finalmente ci sono riuscito. Devo ancora lavorare per cercare ora di segnare sempre di più. Sono contento per la rete, ma soprattutto per i 3 punti.

Grazie anche a mister Conte che mi ha dato tanta fiducia e ha sempre creduto in me. Sto cercando di dare il massimo in ogni situazione ed in qualsiasi posizione del campo: faccio quello che mi chiede il mister e spero di stare facendo bene. Quando giochi mediano ovviamente devi pensare anche a difendere di più, devi essere intelligente e non è sempre facile andare in avanti e cercare il gol: devi fare assist e cercare le giocate per i numero 10 che giocato davanti a te. Non è facile quando cambi ruolo in una partita, ma sto bene in questo momento e sono contento.

Le dichiarazioni di Elmas

Su Gilmour:

“Mi trovo benissimo a giocare con lui, è un giocatore forte. Sono contento che sia ritornato dall’infortunio: per noi è importante riaverlo, così come Kevin e Anguissa. Sappiamo che giocatori sono e quanto possono dare alla squadra”.

Su Alisson Santos:

“È un calciatore di strappo, veloce, bravo nell’uno contro uno. È un bravo ragazzo, intelligente, e si sta ambientando bene: spero che continui così.”

Il Torino è una squadra strutturata bene, fisica e che sa giocare bene a calcio:

“Sapevamo che dovevamo essere aggressivi, mantenere la palla, fare possesso ed aspettare il momento giusto per attaccare e fare gol. Dispiace per il gol subito, perché potevamo fare clean sheet“.