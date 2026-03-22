La Juventus pecca di superbia e immaturità: in tutto sono 16 i punti buttati per questi atteggiamenti (Tuttosport)

La superficialità con cui la Juventus ha buttato via due punti, che potrebbero essere esiziali per la qualificazione in Champions, è la superficialità di una squadra profondamente immatura, che sottovaluta l’avversario. La sufficienza con cui è stato giocato il primo tempo è quella di una squadra insensatamente superba, che crede di poter vincere la partita in qualsiasi momento.

In tutto sedici punti buttati via per approssimazione, vanità, faciloneria o, per riassumere in una parola, immaturità. Bastava la metà di quei punti per essere in piena lotta scudetto. Bastava un quarto di quei punti per stare assai comodi in zona Champions.

Juve-Sassuolo 1-1 finisce in archivio nella stessa cartella di Juve-Como 0-2; Juve-Lazio 2-2; Cagliari-Juve 1-0; Juve-Lecce 1-1; Fiorentina-Juve 1-1; Juve-Toro 1-1. In tutto sedici punti buttati via per approssimazione, vanità, faciloneria o, per riassumere in una parola, immaturità

E, a proposito di soldi buttati, è curioso notare come ieri sera la Juventus abbia messo in campo tutti gli attaccanti possibili, compreso il resuscitato Milik (out dal 25 maggio 2024) e il redivivo Vlahovic (non ancora al meglio), ma non David e Openda. Non è una bocciatura, è un’umiliazione. E sarà sicuramente un argomento dell’incontro di cui sopra.