È un rischio far giocare la partita. In alcuni calciatori del Sassuolo potrebbe essere in fase di incubazione e contagiare i tre juventini convocati in Nazionale: Gatti, Cambiaso e Locatelli

Speriamo che la pertosse non arrivi in Nazionale, altrimenti Juventus-Sassuolo rovinerà il Mondiale

È una buona idea giocare Juventus-Sassuolo nonostante l’epidemia abbia colpito la squadra che fu creata da Squinzi? Lo scopriremo solo vivendo. Di certo è un rischio giocarla questa sera col focolaio in corso nello spogliatoio della squadra di Grosso. È un rischio per la Juventus, per i suoi calciatori e relativi familiari. Ma è un rischio anche per la Nazionale che giovedì sera si giocherà il Mondiale a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. Perché se il Sassuolo non ha nessuno in Nazionale, la Juventus ha tre giocatori che risponderanno alla chiamata di Gattuso. Si tratta di Cambiaso, Locatelli e Gatti. Da stasera potenzialmente a rischio pertosse. Perché in campo col Sassuolo andranno anche calciatori che potrebbero essere in fase di incubazione. Il rischio esiste, non sappiamo quanto alto ma esiste.

Siamo tornati ai tempi del Covid ma non con le stesse precauzioni. Ovviamente la speranza è che non accada nulla e che tutto resti circoscritto al Sassuolo. Ma vista la delicatezza dell’impegno della Nazionale, ci saremmo aspettati più lungimiranza da parte della Lega Serie A e della Federcalcio. Affidarsi alla buona sorte non ci sembra un buon biglietto da visita.