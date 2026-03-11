Kvaratskhelia, doppietta e assist che portano il Psg al 5-2 contro il Chelsea (Luis Enrique lo aveva messo in panchina)

Kvaratskhelia, doppietta e assist che portano il Psg al 5-2 contro il Chelsea (e meno male che lo criticavano)

E meno male che Kvaratstkhelia a Parigi veniva criticato. Quante chiacchiere perché il georgiano – a detta loro – era diventato egoista, da destra non funzionava come a sinistra. E infatti Luis Enrique lo ha relegato in panchina per l’andata degli ottavi contro il Chelsea. Lo ha mandato in campo sul risultato di 2-2. E da quel momento Kvara ha fornito un assist a Vitinha (grazie alla sciagurata costruzione dal basso) e segnato due gol (il primo meraviglioso). Risultato finale: Psg-Chelsea 5-2. Kvaratskhelia decisivo. Calciatore che possiamo definire indimenticabile, romantico. Gran bel giocatore. Metterlo in panchina è un delitto. Lo avrà capito anche il tecnico asturiano.

Da segnalare il 3-0 del Bodo Glimt allo Sporting Lisbona. Oltre al 3-0 del Real Madrid sul City (tripletta di Valverde).