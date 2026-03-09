Kvaratskhelia è troppo egoista? La stampa francese comincia a parlarne seriamente

Forse, risponde L'Equipe nella sua analisi. Sta forzando di più il tiro. "Ma è anche questo che rende il suo gioco così accattivante, così istintivo"

Non è un bel periodo per Khvitcha Kvaratskhelia. Complice anche il suo spostamento a destra dell’attacco del Psg, non sta rendendo come prima. E soprattutto, sui giornali francese il suo “egoismo” sta diventando un tema. Ne scrive per esempio L’Equipe.

“Ha dimostrato fin dal suo arrivo a Napoli nell’estate del 2022 di non essere uno che si tira indietro. Ad esempio, nessun giocatore ha effettuato più tiri di lui in Serie A durante la stagione 2023-2024, con un totale di 128, ovvero più di 4 ogni 90 minuti. E solo Harry Kane si è classificato sopra il georgiano nei primi 5 campionati europei in quel momento. L’ala del Psg vanta anche una percentuale di conversione di gol piuttosto bassa ma stabile nel corso delle stagioni, compresa quella attuale”.

E però. La domanda è: “Sta forzando i tiri? È difficile rispondere di no a questa domanda. Due indicatori abbastanza costanti nel tempo possono portare a questa conclusione: la sua percentuale di tiri bloccati è alta e la qualità media delle sue occasioni è bassa. Ma è anche questo che rende il suo gioco così accattivante, così istintivo. Ama ricevere palla e palleggiare prima di tirare. Crea occasioni quasi esclusivamente da solo e raramente si trova in situazioni uno contro uno”.

“Statistiche a parte, l’abilità offensiva di Kvaratskhelia è innegabile. Il giocatore del Psg ha anche il vantaggio di essere a suo agio con entrambi i piedi. I suoi tre gol in Champions League la scorsa stagione sono stati tutti segnati con il sinistro, nonostante fosse destro. Un po’ controintuitivo, la sua precisione di tiro a Parigi è ancora maggiore con il suo piede più debole. In realtà, questo è abbastanza facile da spiegare. Il dodicesimo classificato del Pallone d’Oro 2025 usa il sinistro molto meno frequentemente (il 28% dei suoi tentativi con il PSG) e solo in situazioni in cui è relativamente sicuro. In particolare, ha la capacità di tirare con potenza sotto la traversa dopo un dribbling corto. Tuttavia, la stragrande maggioranza dei suoi tiri da fuori area vengono effettuati con il piede destro. In generale, quando vuole rischiare, spesso usa questo piede”.

Tornando al suo posizione: “Luis Enrique è stato costretto a schierarlo sulla destra a causa di numerosi infortuni. Tuttavia, Kvaratskhelia si trova chiaramente più a suo agio sulla sinistra. La spiegazione risiede in gran parte nel suo controllo di palla. Sulla destra, non è altrettanto efficace. È costretto a usare l’interno del piede per tagliare verso l’interno, una mossa meno naturale per lui, o a tentare la fortuna con il piede destro da un’angolazione stretta. Questo lo rende più prevedibile. Tuttavia, è importante ricordare che il sistema di rotazione gli dà più libertà di quanto previsto sulla carta, e partire a destra non significa che giocherà lì l’intera partita. Per i giocatori d’attacco, anche la fiducia gioca un ruolo significativo nella prestazione. I tifosi del Napoli ricorderanno sicuramente che “Kvara” ha iniziato brillantemente la stagione 2022-2023, la stagione della storica vittoria del campionato, prima di spegnersi gradualmente. Potrebbe certamente accadere il contrario”.