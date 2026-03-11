Valverde giocatore monumento del Real Madrid (che si sentiva incompreso da Xabi Alonso). Il City è l’ombra di sé

Federico Valverde uno e trino. Il centrocampista uruguaiano è un calciatore straordinario, monumento del Real Madrid. Quattrocentista puro, ma non sfigurerebbe nemmeno sugli ottocento (come Juantorena). È uno dei superstiti del grande Real Madrid di Carlo Ancelotti. Squadrone che ha perso Modric, Kroos, Carvajal non è più lo stesso, Bellingham è infortunato. Manca anche Mbappé che va sempre citato anche se è allo stesso tempo doveroso ricordare che con lui in campo questa squadra non ingrana praticamente mai.

Stasera si è rigiocata – per l’ennesima volta – Real Madrid-Manchester City, ormai un classico della Champions. Il Real era dato in crisi, in rottura prolungata. La cura Arbeloa ha dato i suoi frutti, ha evitato il peggio dopo il thiagomottismo di Xabi Alonso. Ma per i miracoli bisogna attrezzarsi. A meno che tu non abbia in serata straordinaria un extraterrestre di nome Federico e di cognome Valverde. Ha giocato esterno destro, più alto che basso, un po’ come lo faceva giocare Ancelotti che lo impiegò così anche nella prima finale di Champions e lui da quella posizione firmò l’assist per il gol di Vinicius. Con Xabi Alonso il centrocampista non si è mai capito, i due non si sono presi. Lo arretrava spesso e volentieri a terzino.

Arbeloa ha un grande merito, è di casa. Conosce il Real Madrid. E sa che la Castiglia non è terra di rivoluzioni. Così come non è terra per chi ha l’ambizione di inventare calcio. Lì si gioca a calcio perché il calcio da quelle parti è sempre esistito. Non si inventa nulla. A proposito, non male quell’Huijsen regalato dallo juventino Giuntoli: ha avuto una stagione complicata ma stasera era tirato a lucido. Valverde ha segnato tre gol in ventitré minuti. Un gol da ala pura, vecchio stile: stop a seguire su laico di Courtois (orrore!), ampia falcata, pallone sotto le braccia di Donnarumma che non allunga la mano per paura di essere fuori area (ma era in area) e gol da posizione defilata. Grande gol ma è solo l’inizio. Il secondo è un diagonale di sinistro su imbucata di Vinicius: una rete alla Tardelli. E il terzo è un capolavoro, calcio allo stato puro. Assist delizioso di Brahim, stop a seguire in area di Valverde: uno stop-cucchiaio per superare l’avversario e poi destro al volo imparabile per Donnarumma. Una rete maradoniana. Il resto è stata la solita corsa, il solito dinamismo, l’inesauribile voglia di sacrificarsi. Valverde ha appena 27 anni ed è già un monumento del Real Madrid. La festa è stata rovinata dal rigore sbagliato da Vinicius. Il Manchester City è parso l’ombra di sé. Ma ha ancora il ritorno. Non è completamente chiusa.