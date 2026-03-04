Klopp ha detto no al Real Madrid, sta trattando con l’Atletico Madrid (El Chiringuito)

Bombazo del giornalista Pipi Estrada. Klopp avrebbe detto: “In Germania non ho allenato il Bayern ma il Dortmund e in Inghilterra non ho allenato il City ma il Liverpool"

Klopp ha detto no al Real Madrid, sta trattando con l’Atletico (El Chiringuito)

Bombazo ieri sera al Chiringuito seguitissima trasmissione di calcio spagnola e madrilena. Ieri è stata la serata della mancata rimonta (solo sfiorata) del Barcellona ai danni dell’Atletico Madrid in Coppa di Spagna: i catalani avevano perso 4-0 all’andata e al ritorno hanno segnato tre gol. Quindi rimonta solo sfiorata.

E dopo la partita negli studi del Chiringuito che possiamo definire la miglior trasmissione calcistica del mondo: sanno fare show, danno notizie, zero pipponi tattici sul calcio (quindi in Italia sarebbe impensabile, anche perché criticano, attaccano, fanno incazzare).

Ieri sera il giornalista spagnolo Pipi Estrada ha detto che Jurgen Klopp – in uscita dal gruppo Red Bull – sta trattando con l’Atletico Madrid. Il giornalista ha riferito che Klopp ha detto no a Real Madrid (dove s’avanza Allegri). E il tecnico tedesco ha ricordato che lui in Germania non ha allenato il Bayern ma il Borussia Dortmund, allo stesso modo in Inghilterra ha allenato il Liverpool e non il City o il Manchester United. Gli piace il profilo dell’Atletico Madrid (dove il Cholo Simeone è in uscita).