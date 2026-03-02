È già finita l’avventura di Klopp alla Red Bull? Il matrimonio non funziona, nessuno dei due è contento (L’Equipe)

Siamo già ai titoli di coda tra il gruppo Red Bull e Jurgen Klopp. Aveva destato molto scalpore la sua assunzione come direttore generale del calcio nel gruppo Red Bull il 1° gennaio 2025. Un incarico molto ben remunerato: 12 milioni di euro l’anno (fu duramente accusato per la sua scelta professionale, i tedeschi scrissero di tradimento). Ma sembra che sia durato poco. L’Equipe riporta quanto scritto qualche giorno fa dal quotidiano austriaco Salzburger Nachrichten che ha rivelato tensioni tra i dirigenti del gruppo energy drink e l’ex allenatore del Borussia Dortmund (2008-2015).

Scrive L’Equipe che

Oliver Mintzlaff, il boss della Red Bull, si è preso il suo tempo prima di offrire una smentita: “È completamente assurdo e infondato. Siamo soddisfatti del lavoro di Jürgen Klopp”.

Il quotidiano sportivo francese:

La situazione sportiva dei due principali club della galassia Red Bull non sta dando molte soddisfazioni e parte della responsabilità è di Klopp che è stato scelto in particolare per aiutarli a superare un traguardo e conquistare titoli. A due terzi della stagione, i risultati non sono all’altezza delle aspettative. Il Lipsia è quinto in Bundesliga a dieci giornate dalla fine e al momento è fuori dalla prossima Champions. È stato lui a imporre il nome di Olé Werner come allenatore la scorsa estate. Una scelta che suscita molte critiche. Il Salisburgo è uscito nella fase a gironi in Europa League.

In più non è stato consultato per la scelta del nuovo allenatore del Paris Fc di cui Red Bull è azionista di minoranza (10,6% del capitale).

L’Equipe aggiunge che

Klopp non sarebbe particolarmente contento del suo nuovo lavoro. Risultato: si parlerebbe con sempre più insistenza di una partenza quest’estate. Più passa il tempo, più il tedesco vorrebbe tornare a fare l’allenatore. Per la successione si fa il nome di Oliver Glasner attualmente allenatore del Crystal Palace.