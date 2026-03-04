Dopo i tentativi del 2019 e del 2021, il Madrid ci riprova. C'è anche Klopp in orbita Real. Max al Milan sta bene, ma bisogna valutare insieme le idee per il futuro

Il Real Madrid (che di calcio ne capisce) vuole Allegri. In passato, Florentino ci ha già provato due volte

Allegri al Real Madrid? Possibile. Florentino Perez lo vuole sulla panchina dei blancos. Come successore di Arbeloa. È la terza volta che le merengues cercano il tecnico livornese che in Italia criticano perché sono incompetenti. Era già successo nel 2019 e nel 2021. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

Ecco qualche passaggio:

Non c’è due, senza tre. Il Real Madrid in estate potrebbe tentare per la terza volta Massimiliano Allegri, attualmente sulla panchina del Milan e legato da un contratto fino al 30 giugno del 2027. La società spagnola ha sempre stimato il tecnico livornese, e in passato in due occasioni ha sfiorato il suo ingaggio. (…) Massimiliano Allegri potrebbe rappresentare la sintesi giusta, così come Jürgen Klopp, altro obiettivo che da anni è sulla lista dei desideri del presidente madridista. Il tedesco però è il coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull e per ora non sta pensando di lasciare.

In realtà in giro si dice il contrario e cioè che Klopp voglia lasciare, magari proprio per Madrid.

Dopo la prima bussata nel 2019, il Real Madrid ci andò molto più vicino. Era il 2021, Allegri trovò anche l’intesa sullo stipendio e gli anni di contratto: tre anni a 8,5 milioni di euro netti a stagione. Ma un incontro con il presidente Andrea Agnelli fece cambiare idea ad Allegri pochi giorni prima di firmare con i blancos. Si aprì così il secondo ciclo di Max sulla panchina della Juventus.

Il Corsport scrive che Allegri sta benissimo al Milan ed è felice di essere tornato dopo undici anni. Allegri ama la città, l’ambiente e si trova benissimo con il gruppo squadra. Il lavoro quotidiano a Milanello lo gratifica. (…) Tuttavia a fine anno verrà fatto un bilancio del suo lavoro con il club, con Allegri che punterà a migliorare la rosa per essere ancora più competitivo in campo internazionale.