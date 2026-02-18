Dopo 15 anni, il Cholo Simeone può lasciare l’Atletico Madrid: ha rotto con il nuovo ds Alemany

Il Cholo Simeone potrebbe non essere più sulla panchina dell’Atletico Madrid. Lo scrive La Dernier Heure che ipotizza un addio dopo la scadenza del contratto del 2027. Il motivo sarebbe la guerra tra il tecnico ed il nuovo direttore sportivo.

Scrive il quotidiano belga

“Il regno di El Cholo – arrivato nel 2011 all’Atletico di Madrid – il cui contratto scade nel 2027, è più che mai minacciato. La domanda se sarà ancora sulla panchina madrilena la prossima stagione si fa sempre più pressante. Il motivo? Perché Marca ha evocato l’esistenza di una clausola nel suo contratto che permetterebbe alle due parti di separarsi già quest’estate. Ma anche, e soprattutto, perché a fine gennaio è esplosa una guerra pubblica tra Simeone e Mateu Alemany, il nuovo direttore sportivo arrivato lo scorso ottobre. Mentre il primo pretendeva rinforzi alla luce dei numerosi addii (Gallagher, Raspadori, De Paul, Galán…), il secondo si era mostrato più prudente, spiegando che il club si sarebbe mosso solo per “qualcosa di speciale” e respingendo l’idea che la squadra si fosse indebolita”.

“Con gli arrivi last minute di Lookman, Mendoza e Vargas, Simeone ha ottenuto causa vinta… Ma a quale prezzo? La stampa spagnola si diverte ovviamente a sottolineare la tensione tra i due uomini. Il quotidiano Sport ha ad esempio spiegato che il club starebbe valutando di rivedere la propria direzione sportiva e quindi di separarsi dal suo allenatore. La sconfitta inattesa contro il Bodø/Glimt nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League non ha aiutato la causa dell’argentino. Così come il distacco considerevole in Liga dal Barça (13 punti) e dal Real Madrid (15). In ogni caso, l’Atlético avrebbe già pronto il suo successore. “Fernando Torres (attuale allenatore delle giovanili dei Colchoneros) è pronto”, pensa in particolare Germán Burgos, ex vice di Simeone”.