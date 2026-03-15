Kimi Antonelli a 19 anni vince il Gran Premio di Cina: “L’avevo promesso all’Italia”

Rugby, oggi c’è Galles-Italia: in caso di vittoria, gli azzurri chiuderebbero il Sei Nazioni con più vittorie che sconfitte

L'Italia, in 4 partite, ha raccolto 2 vittorie (Scozia e Inghilterra) e 2 sconfitte (Irlanda e Francia). Corsera: "Sarebbe la prima volta nella storia. Per anni ci hanno considerato un gruppo di intrusi, una squadra non all’altezza. Adesso ci temono"