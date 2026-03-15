Kimi Antonelli a 19 anni vince il Gran Premio di Cina: “L’avevo promesso all’Italia”
Trionfa il pilota Mercedes, primo italiano a vincere una gara dopo Malesia 2002 con Fisichella. Secondo posto per Russell, terzo Hamilton.
A 19 anni, Kimi Antonelli con la sua Mercedes vince il Gran Premio di Cina di Formula 1, per il suo primo trionfo in carriera. Non solo: è il primo pilota italiano a vincere una gara dopo Malesia 2002 con Fisichella.
Secondo posto per Russell, terzo Hamilton dopo un testa a testa con Leclerc, che ha concluso la gara quarto.
“L’avevo promesso all’Italia” ha dichiarato Antonelli a Sky, in lacrime, dopo la vittoria.
Il classe 2006 è ora al secondo posto della classifica piloti. Aveva già stabilito un record ieri, diventando il più giovane pilota a partire in pole position.