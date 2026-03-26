Il caso Lukaku: i calciatori sono stipendiati ma si comportano da liberi professionisti

La storia è sempre la stessa. Lo status giuridico del calciatore è assurdo. Perché il calciatore è il lavoratore dipendente più tutelato della terra, con garanzie che nessuno altro lavoratore può vantare. E anche con stipendi che nessun altro lavoratore dipendente può esibire. Sono dipendenti ma si comportano e si sentono liberi professionisti. È questo che non va nel calcio. O meglio: è anche questo che non va nel calcio.

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L’ultimo esempio è Lukaku. Che non è partito per gli Stati Uniti con la sua Nazionale. Non è partito perché consapevole che la sua condizione sia ancora approssimativa e vorrebbe essere più utile al Napoli in questo finale di stagione. Le sue apparizioni nel 2026 sono state delle comparse anche se a Verona ha lasciato il segno con la rete decisiva segnata all’ultimo secondo.

Quindi il fine è: provare a essere al meglio della forma per il club che lo paga. Ma ha voluto stabilire lui le modalità di allenamenti di questi giorni. O meglio ha stabilito lui che sarebbe rimasto in Belgio ad allenarsi e non a Castel Volturno come tutti i suoi compagni che non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali.

I calciatori spadroneggiano. I contratti nel calcio sono ormai carta straccia. Un calciatore decide quando impuntarsi e fare pressioni per andare via. E lo status giuridico dà loro ragione. E stritola i club che di fatto sono impotenti. Questa è una delle riforme più urgenti nel calcio. In fin dei conti gli unici che sono riusciti a concretizzare la dittatura del proletariato sono i ricchi calciatori. C’è qualcosa che non va.