I laziali al referendum votano No per ripicca contro Lotito. Hanno letto Ulrich Beck e il suo “Potere e contropotere nell’età moderna”?

Oggi due (di numero) tifosi della Lazio si sono presentati davanti alla sede di Forza Italia e hanno srotolato lo striscione “Forza Italia, il laziale voterebbe sì ma vota no. Ringraziate Lotito senatore del vostro partito”. Sono così intervenuti nella campagna referendaria del 22 e 23 marzo quando si andrà alle urne per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia.

Scrive Gordon Gekko:

È una forma di pressione nota, teorizzata per primo da Ulrich Beck nel saggio Potere e contropotere nell’eta moderna. Il pubblico esercita la sua pressione generando un danno economico diffuso. Di norma questa forma di negoziazione viene attuata verso le multinazionale (vedi Tesla un anno fa o OpenAi in questi giorni). Ma i tifosi della Lazio sono avanti e per la prima volta la impiegano nei confronti di un governo.