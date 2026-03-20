Lo scrive Damascelli sul Giornale. Il proprietario del Como (sono due fratelli) morto ieri. Nel 2019 (c'era già Adl) provarono a prendersi il Bari ma rinunciarono per una gaffe burocratica. E dirottarono su Como

Hartono stava comprando il Bari ma è stato frenato da un inghippo burocratico. Poi è arrivato De Laurentiis

Tony Damascelli sul Giornale, nel suo articolo su Hartono il proprietario del Como morto ieri, scrive che nel 2019 l’ultramiliardario indonesiano stava per comprare il Bari (che da un anno era nelle mani di De Laurentiis). Poi, scrive che per una gaffe burocratica non se ne fece nulla.

Ecco cosa scrive di Hartono Tony Damascelli sul Giornale:

Michael Bambang Hartono, all’età di 86 anni, è morto a Singapore. Insieme con il fratello Ober Budi, è il proprietario del Como calcio.

Ne racconta la storia affascinante e poi aggiunge:

Gli Hartono sono diventati la più grande e forte impresa indonesiana, 47,5 miliardi di dollari il patrimonio dei fratelli. Michael Bambang amava il gioco delle carte e il buon vino, con il bridge aveva vinto la medaglia di bronzo ai Giochi Asiatici Indonesiani «il bridge è il modo in cui ti alleni per prendere buone decisioni e rischiare», nominato presidente della federazione bridge del Sud Est asiatico, arrivò alla finale di un torneo internazionale ma si addormentò al tavolo di gioco perché era reduce da una sbronza in compagnia.

Sette anni fa, era il 4 di aprile del 2019, i fratelli, sentendo profumo non di tabacco ma di bella vita italiana, provarono a prendersi il Bari ma per una gaffe burocratica rinunciarono al business e puntarono sul lago di Como, con 200mila euro rilevarono il club fallito per portarlo dalla categorie inferiori alla serie A e forse alla Champions League. Michael non ha avuto il tempo di vedere realizzato il sogno, lui che di fumo ha vissuto si è arreso ad una crisi polmonare che gli ha tolto l’aria e la vita, in una clinica di Singapore.