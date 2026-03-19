È morto Michael Hartono, proprietario del Como

Saviano: “L’Inter meriterebbe la retrocessione per come ha gestito i rapporti con la Ndrangheta”

In un video su IG: "Anche Milan e Juventus hanno avuto una gestione pessima. Il Napoli ai tempi di Genny La Carogna era in balia delle organizzazioni criminali, ora non lo è più, ma comunque il mondo ultras è marcio e legato a brutti ambienti".