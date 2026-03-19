È morto Michael Hartono, proprietario del Como
L'imprenditore è morto a Singapore all'età di 86 anni. La notizia arriva direttamente dall'Indonesia. Il cordoglio del Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli sono vicini alla famiglia del Como in questo momento di dolore"
Si è spento all’età di 86 anni Michael Hartono, proprietario e azionista del Como insieme al fratello Robert. La notizia arriva direttamente dall’Indonesia. Non ci sono ancora comunicati del club lariano.
Lutto in casa Como, si è spento Michel Hartono
Hartono era proprietario del gruppo Djarum, un’azienda indonesiana principalmente conosciuta per la produzione di sigarette, in particolare le kretek, ovvero sigarette a base di tabacco e chiodi di garofano tipiche dell’Indonesia. Al momento non si conoscono ancora le cause del decesso.
La sua visione, che affonda le radici nella filosofia asiatica, è riuscita a portare il club lariano a lottare per un posto in Champions.
Questi i principi della famiglia: (1) conosci bene il tuo cliente, (2) non forzare, “let it flow” (3) osserva di persona (4) coinvolgi e valorizza le persone e (5) comunica con chiarezza.
Il cordoglio del Napoli su X: Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli sono vicini alla famiglia del Como 1907 in questo momento di dolore per la scomparsa di Michael Bambang Hartono
Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli sono vicini alla famiglia del @Como_1907 in questo momento di dolore per la scomparsa di Michael Bambang Hartono.
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 19, 2026