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È morto Michael Hartono, proprietario del Como

L'imprenditore è morto a Singapore all'età di 86 anni. La notizia arriva direttamente dall'Indonesia. Il cordoglio del Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli sono vicini alla famiglia del Como in questo momento di dolore"

Hartono

Mg Como 03/03/2026 - Coppa Italia / Como-Inter / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: tifosi Como

Si è spento all’età di 86 anni Michael Hartono, proprietario e azionista del Como insieme al fratello Robert. La notizia arriva direttamente dall’Indonesia. Non ci sono ancora comunicati del club lariano.

Lutto in casa Como, si è spento Michel Hartono

Hartono era proprietario del gruppo Djarum, un’azienda indonesiana principalmente conosciuta per la produzione di sigarette, in particolare le kretek, ovvero sigarette a base di tabacco e chiodi di garofano tipiche dell’Indonesia. Al momento non si conoscono ancora le cause del decesso.

La sua visione, che affonda le radici nella filosofia asiatica, è riuscita a portare il club lariano a lottare per un posto in Champions.

Questi i principi della famiglia: (1) conosci bene il tuo cliente, (2) non forzare, “let it flow” (3) osserva di persona (4) coinvolgi e valorizza le persone e (5) comunica con chiarezza.

Il cordoglio del Napoli su X: Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli sono vicini alla famiglia del Como 1907 in questo momento di dolore per la scomparsa di Michael Bambang Hartono

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