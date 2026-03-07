Tuttosport: Elmas è stato riconsegnato al Lipsia perché ritenuto troppo caro. Cairo ha cercato di convincere i tedeschi a venderlo a prezzo di saldo, e così è tornato a Napoli

Elmas è la fotografia del fallimento di Cairo: lo voleva a prezzo di saldi, così è tornato al Napoli e ha segnato al Torino

Tuttosport – quotidiano che non è di proprietà di Urbano Cairo e quindi non propone cronache da cinegiornale Luce – sottolinea come Elmas sia una della fotografie del fallimento di Urbano Cairo imprenditore noto per il suo attaccamento al denaro. Ha provato a risparmiare con il Lipsia e così il nord macedone è finito al Napoli. Il destino ci ha messo del suo perché proprio Elmas con una bella girata ha segnato la rete del 2-0 che ha chiuso la partita (è poi finita 2-1).

Scrive Tuttosport:

Alla lunga collezione di cartoline che raccontano il fallimento del progetto disegnato la scorsa estate da Cairo e Vagnati se n’è aggiunta un’altra al 68’ di Napoli-Torino: l’immagine del gol di Elmas. Proprio quello stesso Elmas che l’anno scorso aveva fatto molto bene con Vanoli, che sarebbe stato perfetto per il 4-2-3-1 con cui avrebbe voluto giocare Baroni, ma che è stato riconsegnato al Lipsia perché ritenuto troppo caro. Dopo che, invano, Cairo e Vagnati hanno cercato di convincere i tedeschi a venderlo a prezzo di saldo, ci ha pensato il Napoli a riportarlo in Italia. E ieri, proprio Elmas, ha condannato il Toro alla sconfitta numero 14 in questo campionato: 14 su 28 partite giocate. La metà esatta. Numeri da brividi, insomma.

