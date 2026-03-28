De Bruyne alla vigilia di Usa-Belgio di stasera: "Sto prendendo sempre più ritmo. Ho già giocato più di quanto immaginassi. Mi sono allenato con la squadra per quattro settimane e mi sento bene."

De Bruyne ha parlato in conferenza stampa negli Stati Uniti alla vigilia dell’amichevole tra il Belgio e i padroni di casa allenati da Pochettino.

Scrive il giornale on line DH lei Sports che Kdb potrebbe indossare la fascia da capitano, a meno che Youri Tielemans non recuperi in tempo. La partita si gioca questa sera alle ore 20.30 (orario italiano).

Com’è la tua condizione?

“Sto prendendo sempre più ritmo. Ho già giocato più di quanto immaginassi. Mi sono allenato con la squadra per quattro settimane e mi sento bene. Non penso che giocherò due volte per novanta minuti durante questa tournée, ma non è nemmeno necessario”.

Gli chiedono di Pochettino e della nazionale statunitense.

“Abbiamo visto alcuni video e la Nazionale Usa gioca in modo aggressivo. Gli americani vorranno dimostrare al paese che sono pronti.

Gli italiani dicono che da quando sei tornato hai giocato con l’energia di un bambino. È anche la tua impressione?

“No, non vedo alcuna differenza con prima. Quello che ho notato durante il mio infortunio è che volevo ancora di soffrire nello sforzo di tornare”.

Il che significa che potresti ancora giocare per molto tempo? Anche con la Nazionale?

“Non penso che mi fermerò con la nazionale dopo il Mondiale. Finche mi sentirò bene, continuerò ad andare avanti. Ma hey, non parlare della prossima Coppa del Mondo, è tra quattro anni”.

Hai un’impressione migliore per la squadra rispetto a Euro 2024?

“Non particolarmente. Personalmente, mi sento rilassato in vista del Mondiale. Non sento alcuna pressione e spero che sarà lo stesso per tutto il gruppo. Sarebbe l’ideale per fare qualcosa di bello”.