Home » Approfondimenti » Media e social

De Bruyne è il calciatore che può fare la differenza in questo finale

De Bruyne sa come si fa a vincere, ha vinto tanto, e questo può aiutare la mentalità del Napoli in questo finale di stagione

Conte schiera il tridente di Manchester pagelle

Dc Napoli 06/03/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Torino / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Kevin De Bruyne-Rasmus Hojlund

Che il Napoli senza Kevin Se Bruyne e con Kevin sia tutta un’altra storia, è apparso chiaro fin dal suo ritorno in campo contro il Lecce. Del resto nel curriculum di KBD ci sono appena una Champions League, la Supercoppa Uefa e il Mondiale per Club; sei Premier League, cinque coppe di Lega inglesi, tre Community Shield, due coppe d’Inghilterra, un titolo in Belgio, con Coppa e Supercoppa, una Coppa e una Supercoppa in Germania con il Wolfsburg e infine la Supercoppa Italiana alla quale non ha partecipato. Un palmares di tutto riguardo, suffragato però dal suo apporto in campo che si è subito evidenziato. Ed è per questo che oggi la Gazzetta dello Sport scrive che De Bruyne è l’uomo che può aiutare la mentalità del Napoli in questo momento.

“Vincere aiuta a rivincere e in questo Napoli c’è chi sa come si fa. De Bruyne è il calcio che il Napoli ha perso a lungo e che ritrova in questo finale in cui servirà classe e personalità, quella autorevolezza che fa la differenza e sposta i valori. De Bruyne è il top player che irriga di fosforo una squadra già forte di suo, è il genio che indirizza una gara, il valore aggiunto da sistemare dove vuole Conte”

Del resto anche parlando del caso Lukaku il calciatore belga ha dimostrato il suo essere big, minimizzando e parlando di rumore, come se non ci fosse nulla di cui stare a discutere perché le cose serie sono quelle che accadono in campo: “C’è molto rumore intorno al Napoli. Situazioni come questa vengono ingigantite”

 

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

ilnapolista.it © Riproduzione riservata
Banner promozionale
Banner promozionale
Correlate