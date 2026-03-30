De Bruyne è il calciatore che può fare la differenza in questo finale

“Vincere aiuta a rivincere e in questo Napoli c’è chi sa come si fa. De Bruyne è il calcio che il Napoli ha perso a lungo e che ritrova in questo finale in cui servirà classe e personalità, quella autorevolezza che fa la differenza e sposta i valori. De Bruyne è il top player che irriga di fosforo una squadra già forte di suo, è il genio che indirizza una gara, il valore aggiunto da sistemare dove vuole Conte”

Del resto anche parlando del caso Lukaku il calciatore belga ha dimostrato il suo essere big, minimizzando e parlando di rumore, come se non ci fosse nulla di cui stare a discutere perché le cose serie sono quelle che accadono in campo: “C’è molto rumore intorno al Napoli. Situazioni come questa vengono ingigantite”