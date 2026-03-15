De Bruyne, voti e pagelle: classe fiammeggiante

Kevin De Bruyne è tornato dopo quattro mesi di stop. Un’eternità stando all’impatto che il belga ha avuto dopo il suo rientro in campo col Napoli. Anche nella sfida di ieri contro il Lecce, al suo ingresso è riuscito a cambiare gli equilibri della sfida. Questi voti e giudizi dei quotidiani

Gazzetta (7,5) : In panchina studia la situazione, in campo risolve la gara individuando le zolle in cui fare la differenza. Scrive una storia diversa.

: In panchina studia la situazione, in campo risolve la gara individuando le zolle in cui fare la differenza. Scrive una storia diversa. Repubblica (7) : Impatto eccellente, è tornato in gran forma.

: Impatto eccellente, è tornato in gran forma. Corriere dello Sport (6,5) : Entra e aumenta il tasso di qualità: è il suo Dna. Ricama calcio, innesca Alisson due volte e aumenta anche la pressione.

: Entra e aumenta il tasso di qualità: è il suo Dna. Ricama calcio, innesca Alisson due volte e aumenta anche la pressione. Tuttosport (6,5) : Torna lui e il Napoli segna immediatamente. Classe fiammeggiante.

: Torna lui e il Napoli segna immediatamente. Classe fiammeggiante. Corriere della Sera (6,5)