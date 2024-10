A cosa pensava Bernardo Silva quando ha tirato quel rigore come un papà al parco col figlio? (Telegraph)

“Proprio lui, un giocatore che è la definizione stessa di precisione ed equilibrio, sembrava quasi uno scherzo dell’immaginazione”

City-Real s’è concentrata, all’improvviso, in un preciso momento di quella storia. Un attimo di quelli che a posteriori poi gli analisti rintracciano come “punto di non ritorno”. La crepa che ha deciso il match. Il rigore di Bernardo Silva parato da Lunin senza far nulla, semplicemente restando lì immobile. Se in Spagna raccontano che il portiere del Real ha usato al contrario la teoria dello scemo (per tutti i dettagli: qui), in Inghilterra fanno davvero fatica a perdonare quello sgorbio al campione. Il Telegraph per esempio gli dedica un pezzo bello lungo, dal tono stupito: cosa diamine gli è passato per la testa?

“Per un giocatore che non ha mai commesso un errore in una partita dominata dalla sua squadra, un giocatore che prende sempre la decisione giusta, un giocatore che è la definizione stessa di precisione ed equilibrio, la vista di Bernardo che fa un tale pasticcio sembrava quasi uno scherzo dell’immaginazione”, scrive il giornale inglese.

“Nelle costose poltrone davanti alla tribuna stampa, i tifosi del City si guardavano intorno per verificare di aver visto davvero la stessa cosa e, quando la realtà si è resa chiara, il primo pensiero è stato: cosa stava pensando?”. Dopo, scrive il Telegraph, “i campioni d’Europa non si sono mai veramente ripresi dallo shock”.

E dunque: “A cosa stava pensando? La chiarezza di pensiero è una delle grandi caratteristiche di Bernardo, ma il suo rigore somigliava all’opera di un uomo preso da due menti. Non è stato né un panenka ben nascosto né un colpo di fucile al centro della rete, solo un colpo docile, quasi di scusa, come un papà che lancia una palla gentile gentile al figlio o alla figlia”.

“Se solo avesse dimostrato la convinzione poi mostrata dal portiere del City, Ederson, che ha tenuto vive le speranze della sua squadra con un rigore ben tirato basso nell’angolo inferiore”…

ilnapolista © riproduzione riservata