Conte lancia l’allarme: “Sto bene a Napoli, ma bisogna valutare se è giusto andare avanti con questo progetto”

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida col Lecce

Napoli-Lecce, Conte a Dazn

L’Inter ha pareggiato e il Napoli ritrorva uomini importanti, percepisce un vento diverso?

“Diciamo che stanno recuperando calciatori che sono stati assenti per tantissimo tempo, poi bisogna vedere in che condizioni torni. Dal quel punto di vista devo essere bravo io a fare le valutazioni e gestire i minutaggi. Ni dobbiamo considerare queste ultime partite come un mini torneo in cui si consegnerà lo scudetto e i posti in Europa. Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio e restare concentrati”

L’assetto tattico se rientrano tutti potrebbe tornare quello dell’inizio?

“Ci è venuto a mancare un elemento fondamentale che è Di Lorenzo. Con Mazzocchi è l’unico che può fare la linea centrale nella difesa a 4. Andare un’altra volta a buttare tutto a terra con le certezze che ci sono questo modulo potrebbe essere pericoloso e dannoso”

Sul futuro col Napoli?

“Quando sono arrivato ho firmato un contratto per tre anni, è inevitabile che ogni anno ci siamo seduti col presidente a fare delle valutazioni per discutere e capire come andare. Lo faremo anche quest’anno. Tutti sanno benissimo che io a Napoli sto bene, ma al tempo stesso è giusto fare delle valutazioni per capire se è giusto andare avanti con questo progetto. Da parte mia c’è la massima volontà”