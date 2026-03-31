La Gazzetta. Pastorello (l'agente) ha spinto perché ci fosse un colloquio con Conte per sanare certe recenti diversità di vedute. Ha avuto la certezza che per risolverla in qualche modo, sia indispensabile presentarsi in mattinata

Conte non ha voluto chiarire con Lukaku, lo aspetta oggi al campo

Le regole, innanzitutto. Antonio Conte su questo non transige, è noto. Del resto i due si sono conosciuti così, quel primo confronto dopo un allenamento in cui Romelu non scattava come avrebbe dovuto. Quindi Lukaku lo sa bene. Avrebbe voluto avere un colloquio con l’allenatore per sanare certe recenti incomprensioni (il belga gioca poco, molto poco). Conte gli ha dato appuntamento a Castel Volturno. Se stamattina – come sembra – il centravanti non dovesse presentarsi, si aprirebbe una nuova pagina nel suo rapporto col Napoli. Pagina che condurrebbe all’addio: ipotesi che al Napoli non dispiace affatto, è bene chiarirlo. A Lukaku, invece, preme giocare il Mondiale. C’è anche da chiarire l’aspetto dell’infortunio di cui ha parlato il centravanti belga nel suo messaggio su Instagram. Big Rom invece vuole rimanere in Belgio.

Scrive la Gazzetta con Antonio Giordano:

Ma la diplomazia – Federico Pastorello, il manager di Bigo Rom – è rimasta al lavoro, ha provato a collegare questi due macro universi improvvisamente così distanti, ha telefonato a Manna, ha spinto perché ci fosse un colloquio con Conte per sanare certe recenti diversità di vedute, ha avuto la certezza per risolverla in qualche modo, magari quello auspicato da Lukaku, sia indispensabile presentarsi in mattinata, accettare il confronto, rispondere come da contratto (ma anche per motivi etici) al club e poi guardare avanti: al finale di campionato, certo, e al Mondiale, e ci mancherebbe. Il futuro passa da Castel Volturno, atterraggio ed eventualmente decollo.