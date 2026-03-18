Champions, l’Inghilterra perde quattro squadre su sei. Domina la Spagna con tre squadre ai quarti
Fuori Manchester City, Chelsea, Newcastle e Tottenham, restano Arsenal e Liverpool. Ai quarti ci sarà il derby Barcellona-Atletico Madrid e Liverpool-Psg
Champions, l’Inghilterra porta solo due squadre ai quarti, fa meglio la Spagna con tre
È andata male all’Inghilterra negli ottavi di Champions. Potremmo dire anche molto male. Perché è vero che la Serie A non è proprio presente ai quarti di finale di Champions ma la Premier era la grande favorita e invece sono usciti Manchester City, Chelsea, Newcastle e Tottenham. Ai quarti solo Liverpool e Arsenal.
Domina la Spagna con tre squadre ai quarti di finale: le due di Madrid più il Barcellona. Poi, con una squadra ciascuno: Germania (Bayern), Francia (Psg) e Portogallo (Sporting che ha travolto il Bodo Glimt che aveva impartito una lezione di calcio all’Inter).
Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale:
Psg-Liverpool
Real Madrid-Bayern
Sporting-Arsenal
Barcellona-Atletico Madrid