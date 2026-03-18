Finisce 7-2 e il Newcastle ne ha segnati due solo grazie all'assenza di fase difensiva di Flick. Per il resto, è stata una mattanza calcistica. Stasera giocano Liverpool e Tottenham

Champions, il Barcellona ne segna sette al Newcastle: sono già tre le squadre inglese che vanno a casa

È finita 7-2 e il primo tempo si è chiuso 3-2 con il Barcellona che ha ottenuto il vantaggio all’ultimo minuto si calcio di rigore. Nella ripresa, non c’è stata partita, c’è stato solo un tiro al bersaglio. Il saudita Newcastle è stato preso a pallate dalla squadra di Flick che dalla cintola in su resta fortissima. In difesa, come al solito, lascia molto a desiderare. Sembra quasi un esperimento, quello del Barcellona: provare a giocare senza fase difensiva. Questa assurdità autolesionistica ha tenuto il match aperto 45 minuti più del dovuto. Grazie all’allegra brigata delle retrovie catalane, lo svedese ha potuto segnare una doppietta che per due volte ha riportato il Newcastle in partita. All’andata era finita 1-1.

Dopo il rigore del 3-2, e il rientro in campo nella ripresa, è stata una mattanza. Altri quattro gol e alla fine una doppietta per Raphinha, una per Lewandowski, il rigore di Yamal che sul 2-2 si è divorato un gol da tre metri e poi Bernal e Firmin Lopez che si è letteralmente bevuto Tonali sullo scatto. Tonali è poi uscito per una contusione e nel club Italia è scattato l’allarme (dopo l’infortunio a Zaccagni).

Per disperazione, l’arbitro non ha nemmeno concesso il recupero.

A questo punto, e in attesa di Tottenham-Atletico Madrid e Liverpool-Galatasaray, il calcio inglese in Champions ha già perduto tre squadre su sei. Ieri eliminate Manchester City e Chelsea, oggi il Newcastle. Al momento agli ottavi c’è soltanto l’Arsenal di Arteta che ha superato il Leverkusen. Stasera tocca al Tottenham di Tudor (che all’andata ha perso 5-2 contro la squadra del Cholo Simeone) al Liverpool che deve recuperare l’1-0 di Istanbul contro Osimhen e compagni.