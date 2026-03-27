Ugolini a Sky Sport: "Aspettiamo di capire se Big Rom tornerà o meno, al netto del suo contributo allo scorso scudetto e considerando che quest’anno non è quasi stato impiegato e non è mai stato al massimo".

Continua a tenere banco quello che è diventato il caso Lukaku, una situazione piuttosto complessa che vede l’attaccante belga protagonista. Prima il suo no alla Nazionale acclamato perché si pensava che avesse preferito il Napoli, poi il mancato rientro a Castel Volturno e la volontà di proseguire la preparazione atletica in Belgio. In questo scenario si sono susseguite le ipotesi sulla posizione del Napoli, con Di Marzio che già ieri aveva parlato di rapporti tesi sia con Conte che con il club a causa di questa decisione.

La posizione del Napoli è diventata sempre più chiara e più estrema, se Lukaku non torna potrebbe finire fuori rosa. Massimo Ugolini a Sky Sport ha sottolineato anche questo pomeriggio come sia evidente che i rapporti, soprattuto tra Conte e Lukaku devono essere cambiati considerando quello che sta accadendo e il rapporto quasi fraterno che li legava.

“Aspettiamo martedì, ripresa degli allenamenti perché di fatto la situazione è molto chiara, c’è un un’inasprimento della posizione del Napoli. Lukaku doveva tornare ieri l’altro, non è tornato, ha chiesto di continuare l’atletizzazione in Belgio, permesso che è stato negato dal club, il giocatore non è tornato. Se non torna per martedì il Napoli prenderà in seria considerazione l’ipotesi di metterlo fuori rosa, oltre alla multa che è scontata. Una notizia sorprendente considerando i rapporti con il club e anche i rapporti quasi fraterni con Antonio Conte, evidentemente qualcosa si è incrinato nei rapporti all’interno della società. Aspettiamo di capire se Big Rom tornerà o meno, al netto del suo contributo allo scorso scudetto e considerando che quest’anno non è quasi stato impiegato e non è mai stato al massimo”.

Non c’è da dimenticare quello che Big Rom aveva detto solo un mese fa, il 20 febbraio, dopo aver segnato contro il Verona. Lukaku aveva espressamente detto che il Napoli gli aveva dato tanto perché prima di arrivare qui era morto

“A livello personale il calcio ti dà tanto, mi ha dato tutto, però perdere mio padre come l’ho perso io è pesante ogni giorno (piange mentre parla). Però è così e vado avanti per le mie figlie, per mio fratello e per il Napoli che mi ha dato tanto perché prima di arrivare a Napoli ero morto. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, quest’anno è difficile per noi, però dobbiamo guardare avanti”