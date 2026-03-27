Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Si sarebbe andati al muro contro muro. Ci sarà una multa corposa e l'incidente resta, potrà condizionare il futuro

Lukaku, il Napoli ha valutato se metterlo fuori rosa

È stata una giornata agitata tra Castel Volturno e Torino dove Antonio Conte è andato a riposarsi qualche giorno per staccare in vista del finale di campionato. Finale di stagione in cui il Napoli ha l’obiettivo di conquistare la prossima Champions, magari di finire secondi in campionato e poi, per qualcuno, addirittura potrebbe puntare allo storico bis. Inter e Milan permettendo, ovviamente.

Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport racconta la giornata di ieri. Del Napoli che non si aspettava la decisione di Lukaku di non rientrare alla base. Ricordiamo che Lukaku è un signor professionista anche se le sue bizze sono proverbiali (chiedere agli interisti). Probabilmente, come ha scritto Repubblica, il centravanti belga è afflitto dagli scarsi miglioramenti della sua condizione fisica, visto che sotto gli occhi ha De Bruyne tornato dal Belgio in grande forma nonostante si sia infortunato due mesi e mezzi dopo.

Fatto sta che il Napoli ha valutato anche di andare allo scontro con Lukaku. La Gazzetta scrive che ha valutato l’ipotesi di metterlo fuori rosa. Ha poi optato per una multa corposa. Ma l’incidente resta e inciderà sul futuro del rapporto tra il calciatore e il club (il suo contratto scade nel 2027, il giocatore ha un ingaggio extra-large ed è tra quelli in lista di sbarco). Oggi sembrano lontane quelle dichiarazioni d’amore fatte da Lukaku subito dopo il gol di Verona. “Prima di arrivare a Napoli ero morto”.