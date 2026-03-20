Carragher: “I puristi del bel gioco che odiano l’Arsenal, sono ridicoli. Ho vinto un triplete con difesa e contropiede”

Sul Telegraph: "Il livello del dibattito è da cortile scolastico. Arteta ora non piace più, il suo calcio oggi è un ritorno al vecchio stile. E gli esteti tifano City"

L’Arsenal è riuscito a compiere l’apparentemente impossibile impresa di riuscire convincere gli spettatori neutrali di tutto il paese a tifare attivamente per il Manchester City. Jamie Carragher sul Telegraph sottolinea questo “curioso cambiamento nell’opinione pubblica che non si limita al risultato di Wembley; lo stesso fenomeno si verifica, in modo ancora più intenso, nella corsa al titolo di Premier League”.

“Pep Guardiola, l’artefice del dominio moderno del City, deve credere di vivere in un mondo nuovo e strano. Di fronte alla scelta tra il City – il club che ha incessantemente arricchito la propria bacheca di trofei dall’acquisizione da parte di Abu Dhabi e che è ancora in attesa dell’esito di un’indagine su 115 presunte violazioni delle norme finanziarie – e l’Arsenal, desideroso di porre fine a una lunga attesa per un trofeo, la scelta prevalente della maggioranza non è più “chiunque tranne il City”. Al contrario, il sentimento dominante sembra essere “chiunque tranne l’Arsenal”. Il motivo è da ricercarsi in un mix di tribalismo, ipocrisia e tempismo”.

“In qualsiasi altra epoca del calcio inglese, il modo in cui Mikel Arteta ha ricostruito un Arsenal in crisi e lo ha portato a un passo da numerosi trofei importanti sarebbe stato motivo di ammirazione generale. Invece, si è diffusa una corrente sotterranea di critiche feroci”.

Secondo il Guardian è proprio una questione sociologica. “Se si analizza la storia dei campioni della Premier League, non sono molti i club con cui l’attuale squadra di Arteta potrebbe essere paragonata in modo sfavorevole, qualora riuscisse a tagliare il traguardo. Se questo Arsenal si fosse avvicinato al titolo, diciamo, nel 2018 (subito dopo i trionfi di Leicester City e Chelsea), quasi non si sarebbe parlato di come ci fosse riuscito. Qualsiasi paragone sarebbe stato probabilmente con la squadra di Arsène Wenger, caratterizzata da un gioco fluido e spumeggiante, con l’osservazione che il modello di Arteta fosse più vicino all’approccio più pragmatico, solido in fase difensiva e basato sui calci piazzati di George Graham. Di certo non avrebbe generato il livello di risentimento che abbiamo visto e letto nel 2026. Il motivo per cui i “puristi dello stile” non sono mai stati così rumorosi come in questa stagione è, ironicamente, il successo dello stesso Guardiola. Dal 2019, il pubblico della Premier League si è abituato a un campionato vinto da un calcio più puro”.

“Con una certa ragione, questa squadra dell’Arsenal viene percepita come un ritorno a vecchi metodi, soprattutto per la sua enfasi sui calci piazzati. Non era questa l’aspettativa iniziale quando Arteta ha preso le redini dell’Arsenal. L’aspettativa iniziale era che avrebbe ridisegnato la squadra a immagine del suo mentore, Guardiola, e nei suoi primi anni sembrava proprio così. Tuttavia, i limiti emersi quando Arteta ha schierato la sua formazione più spettacolare due anni fa hanno spiegato perché è stato costretto a cambiare. Quella squadra era molto forte, ma il City era semplicemente migliore”.

La cosa bella è che all’inizio l’Arsenal “veniva spesso accusato di privilegiare l’immagine alla sostanza; di essere troppo debole contro le squadre più fisiche; di non possedere la qualità necessaria contro le squadre d’élite europee; e, soprattutto, di non avere l’astuzia e la capacità di gestione della partita indispensabili per vincere nei momenti cruciali”. Ora che si è adeguato e vince, risulta indigesto.

“Questa trasformazione mi ha spinto a paragonare spesso Arteta al Chelsea di José Mourinho, anch’esso impopolare tra gli appassionati neutrali”. Oppure al Diego Simeone dell’Atletico Madrid che vinse la Liga nel 2021, con le “arti oscure”. “Come Simeone, Arteta ha dovuto valutare un campionato dominato da due squadre nettamente superiori: il City, il migliore al mondo con il possesso palla, e il Liverpool, il migliore al mondo nel recuperarla”.

“Non esiste un modo “giusto” o “sbagliato” di vincere una partita di calcio; esistono solo gusti diversi da soddisfare. Ricordo vividamente le partite contro l’Arsenal di Wenger, in particolare a Highbury, dove ogni volta che osavamo calciare la palla in avanti, un grido di disprezzo di “zoccolo” proveniva dalla Clock End. Per gran parte di quel periodo, i tifosi dell’Arsenal si sono crogiolati nell’immagine di squadra più sofisticata e offensiva della Premier League. Sotto la guida di allenatori come Gérard Houllier e Rafael Benítez, l’unico modo per avere successo contro squadre del genere era quello di adottare le stesse tattiche difensive e pragmatiche che vengono tanto criticate in questa stagione. Ho vinto un triplete e una Champions League giocando prevalentemente in difesa e in contropiede, quindi nessuno mi convincerà che esista un solo modo accettabile per conquistare i trofei più importanti”.

Poi Carragher torna su un concetto molto caro al Napolista, il Kolaravoviano “i tifosi di calcio capiscono molto poco”: “Nessuna tifoseria di un grande club è stata così abile nell’esaltarsi eccessivamente dopo una vittoria e nel deprimersi così tanto dopo una sconfitta. Persino ora, a un passo dal successo tanto agognato, l’isteria regna sovrana, qualunque sia il risultato”.

L’accusa “saranno insopportabili se vincono il campionato” è una lamentela più adatta a un cortile scolastico che a una discussione calcistica intelligente”.