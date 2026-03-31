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Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Politano ancora titolare. Attacco a due con Kean e Retegui

Gattuso si affida agli stessi 11 che hanno battuto l'Irlanda del Nord. Per la Bosnia c'è Dzeko a guidare l'attacco

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Italy's headcoach Gennaro Gattuso hugs Italy's forward #15 Francesco Pio Esposito and Italy's midfielder #14 Niccolo Pisilli after winning the play-off FIFA World Cup 2026 European qualification semi-final football match between Italy and North Ireland at the Gewiss stadium in Bergamo, on March 26, 2026. Stefano RELLANDINI / AFP

Ecco le formazioni ufficiali di Bosnia-Italia, finale playoff in cui gli azzurri si giocano l’accesso al Mondiale che si disputerà in estate. Ecco le scelte di Gattuso e Barbarez.

Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali

Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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