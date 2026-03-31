Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Politano ancora titolare. Attacco a due con Kean e Retegui
Gattuso si affida agli stessi 11 che hanno battuto l'Irlanda del Nord. Per la Bosnia c'è Dzeko a guidare l'attacco
Ecco le formazioni ufficiali di Bosnia-Italia, finale playoff in cui gli azzurri si giocano l’accesso al Mondiale che si disputerà in estate. Ecco le scelte di Gattuso e Barbarez.
Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali
Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko.
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean.