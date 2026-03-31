Bosnia-Italia, a Zenica non ci sarà la Goal Line Technology
Sky Sport: "Ci sarà invece la goal line camera, ossia una telecamera allineata con la linea di porta, con la quale il Var potrà verificare se il pallone è entrato o no"
Strano ma vero: Bosnia-Italia si giocherà senza l’ausilio della goal line technology, il sistema tecnologico utilizzato per stabilire se il pallone abbia varcato la linea di porta. Il motivo? Lo stadio di Zenica non è attrezzato per supportare tale sistema.
Bosnia-Italia senza Goal Line Technology: i dettagli
Riporta Gianluigi Bagnulo, inviato di Sky a Zenica:
Si giocherà senza Glt: non è una novità, perché spesso capita che alcune partite di qualificazione ai Mondiali o agli Europei si disputino senza tale tecnologia, dato che alcune federazioni non ne dispongono.
Ci sarà invece la goal line camera, ossia una telecamera allineata con la linea di porta, con la quale il Var potrà verificare se il pallone è entrato o no. Non ci sarà, quindi, l’orologio che vibra al polso dell’arbitro.