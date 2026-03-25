Il quotidiano catalano Sport sbatte Bastoni in prima pagina come "l'elegido". Ma è un'operazione da almeno 60 milioni di euro. La simulazione in Spagna non è un carico pendente

“Elegido”, “il prescelto” nientedimeno. Come il Neo di Matrix, il tenore è quello. Il Barcellona ha scelto Alessandro Bastoni come futuro obiettivo di mercato, e il quotidiano catalano l’ha sbattuto in prima pagina, come si faceva una volta coi mostri.

Titolo secco, foto grande e messaggio chiaro. Secondo il giornale, il direttore sportivo Deco sarebbe pronto a muovere i primi passi con l’Inter. La valutazione di partenza si aggira intorno ai 60 milioni di euro, con l’ipotesi non secondaria di inserire una contropartita tecnica per abbassare l’esborso.

Agli spagnoli tutta la questione morale della simulazione non interessa. E’ un carico pendente solo per noi.

Il motivo della spinta è evidente: il Barcellona cerca con urgenza un centrale, possibilmente mancino. L’unico punto fermo resta il giovane Pau Cubarsí, ma attorno a lui le certezze scarseggiano. Andreas Christensen è frenato dagli infortuni, Ronald Araújo non ha ancora superato del tutto un periodo complicato, Eric García non convince pienamente e Gerard Martín è un adattato.

In questo contesto, la coppia Cubarsí-Bastoni viene vista come una soluzione ideale: giovane, tecnica, con prospettiva. Il difensore nerazzurro piace per la solidità difensiva ma soprattutto per la qualità nell’impostazione, requisito fondamentale nel gioco blaugrana. Il nome dell’azzurro, quindi, è in cima alla lista. Ma i nodi non mancano, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Bastoni ha un contratto lungo con l’Inter fino al 2028 e il Barcellona resta vincolato ai paletti economici della Liga, che continua a monitorare rigidamente il bilancio del club guidato da Joan Laporta.