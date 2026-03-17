E ora Bastoni può lasciare l’Inter e il calcio italiano, i fischi lo stanno portando via: costa 50 milioni (Gazzetta)

Il rendimento, soprattutto in acque internazionali, non è stato all’altezza dello status. C'è il Barcellona su di lui e anche qualche squadra di Premier

E ora Bastoni può lasciare l’Inter e il calcio italiano (Gazzetta)

Bastoni se ne va? Così pare, o almeno così scrive la Gazzetta. Il caso Kalulu, con i relativi fischi, stanno accelerando il processo che era già in embrione.

Scrive così la Gazzetta con Roberto Maida:

I fischi perpetui stanno funzionando come acceleratori di un finale plausibile: Alessandro Bastoni e l’Inter possono lasciarsi a fine stagione, senza rancore e senza strappo. È lui, più di Thuram, il calciatore che la società conta di vendere per incassare denaro da reinvestire sul mercato.

Il rendimento, soprattutto in acque internazionali, non è stato all’altezza dello status, con una serie di errori sui quali la società ha avviato le proprie riflessioni strategiche.

Dove può finire Bastoni? Difficile se non impossibile una collocazione italiana. Non solo perché l’impopolarità diffusa diventa un freno psicologico ma anche perché lo stipendio da oltre 5 milioni netti (il contratto attuale scade nel 2028) consente a pochissimi club di tentarlo. All’estero invece qualcosa si sta muovendo: nelle ultime settimane il procuratore, Tullio Tinti, ha registrato l’interesse del Barcellona. Ma anche in Inghilterra diverse squadre potrebbero affacciarsi alla finestra del trasferimento qualora i segnali di apertura fossero inequivocabili. La valutazione di un tempo, 70 milioni, non è più attuale: oggi l’Inter potrebbe accettare un’offerta attorno ai 50, sfruttando magari i soliti bonus che oliano le trattative più complicate. Ma non c’è fretta: ora si pensa solo allo scudetto, poi si parlerà d’affari.