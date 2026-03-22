Anche Fabregas vuole prendere i voti: “La Champions del Como è quella del valore e dell’umiltà di lavorare, fino a 6-7 anni eravamo in D”

Il Como ha vinto 5-0 contro il Pisa e attualmente è in zona Champions League, al quarto posto. Il tecnico Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara. Con fare ecumenico, padre Chivu ha fatto scuola.

“La nostra Champions è quella del valore e dell’umiltà di lavorare in una società seria con una visione del futuro. Ci sono vittorie e vittorie, oggi per noi era la vittoria più importante: abbiamo perso una persona importante per la società e volevamo mostrare rispetto. Oggi è importante ricordare Michael Hartono e mandare un abbraccio alla famiglia“.

Fabregas ha ricordato anche tutto il percorso fatto dal Como negli ultimi anni:

“Si respira un’aria molto bella, la gente è soddisfatta ma tutti vogliamo di più. La gente si sta godendo il percorso, 6-7 anni fa eravamo una squadra un po’ più provinciale, in Serie D, ora stiamo facendo passi in avanti con giocatori giovani ed è difficile non innamorarsi di loro per tutto quello che danno. Quando le cose vanno bene rimaniamo umili, quando non vanno bene restiamo calmi perché sappiamo dove vogliamo arrivare“.