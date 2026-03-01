Allegri: “L’Inter ha ottenuto 22 vittorie, 4 sconfitte e 1 pareggio… Speriamo che domenica i numeri gli diano contro”

A Dazn: "Le squadre dietro di noi continuano a fare punti, la strada è lunga. Derby? È è sempre una partita speciale, dove può succedere qualsiasi cosa"

Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn, ha così commentato il successo sulla Cremonese.

Le parole di Allegri

La Cremonese è stata un avversario difficile da affrontare?

“La Cremonese è una squadra ostica da sfidare. Nella prima frazione hanno imposto un ritmo molto elevato e per noi non è stato semplice gestire il possesso. Pervis Estupinan ha fatto un ottimo ingresso, dimostrando ancora una volta che posso contare su un gruppo eccezionale. Ottenere i tre punti oggi era fondamentale, soprattutto per metterci alle spalle la sconfitta contro il Parma, avvicinarci al nostro traguardo e prepararci al meglio per il derby”.

Le tre punte sono un’opzione solo a partita in corso?

“Al momento è una soluzione che utilizziamo durante la gara, in base alle esigenze del momento. In quella fase servivano più riferimenti offensivi. Fullkrug sta recuperando la forma migliore, così come Rafael Leao, che è cresciuto molto. Possiamo giocare con due mediani oppure con tre attaccanti, ma in questa fase della stagione non mi concentro troppo sul sistema di gioco, perché le squadre dietro di noi continuano a fare punti”.

Come si mantiene la lucidità nei momenti decisivi?

“In quei frangenti il tempo sembra scorrere più velocemente perché senti la pressione, ma è essenziale restare lucidi. I ragazzi sono stati bravi sia sul calcio d’angolo sia nel contropiede che ha chiuso la partita. Ora abbiamo una settimana intera per preparare una sfida straordinaria”.

Come sta Bartesaghi?

“Bartesaghi è stato eccezionale e ha capito perfettamente quando era il momento di uscire. Questa vittoria è anche merito suo. Il derby è sempre una partita speciale, dove può succedere qualsiasi cosa. Credo che l’Inter abbia vinto 22 partite, 4 perse e 1 pareggiata… Speriamo che domenica i numeri gli diano contro”