L’incornata di Pavlovic inchioda il successo per Allegri: il Milan torna alla vittoria e blinda il secondo posto

Il Milan, proprio come il Napoli ieri, agguanta la vittoria in extremis: decisivi gol di Pavlovic e Rafael Leao, rispettivamente al 90 e al 94esimo. Dopo la batosta contro il Parma i rossoneri blindano il posto Champions e si preparano al meglio per il derby di domenica prossima. Che il campionato possa riservare ancora qualche sorpresa?

Cremonese-Milan: i dettagli del match

La Cremonese si dimostra compatta e ben organizzata, mentre il Milan appare lento, poco brillante e privo di idee nella prima metà di gara.

Le occasioni da gol non sono molte, ma la più importante capita a Rafael Leão al 34’, che, servito in area, si presenta davanti al portiere ma calcia incredibilmente fuori. Poco dopo, al 43’, è il turno di Christian Pulisic, che trova però la pronta risposta dell’estremo difensore avversario, bravo a deviare in angolo. Nel finale del primo tempo, la Cremonese si limita a difendere il risultato e riesce ad arrivare all’intervallo sullo 0-0.

Anche nella ripresa il copione non cambia molto: il Milan prova a fare la partita senza trovare sbocchi concreti, mentre la Cremonese resta chiusa e pronta a ripartire. Il pareggio sembra ormai scritto, ma negli ultimi minuti la squadra allenata da Massimiliano Allegri riesce a sbloccare la gara e a chiuderla. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Luka Modrić, Koni De Winter prolunga il pallone per Pavlović, che incorna da pochi passi. Poco dopo, su un contropiede avviato da Fullkrug e rifinito da Nkunku, è Leao a trovare la rete, segnando a porta vuota e chiudendo definitivamente la partita.