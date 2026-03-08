Repubblica: il Napoli ha pagato 3,5 milioni per il prestito oneroso e ha un diritto di riscatto da esercitare a giugno di 16,5 milioni. Difficilmente Manna se lo farà scappare

Alisson Santos, 20 milioni: ok il prezzo è giusto

Alisson Santos è stato il colpo di mercato di gennaio del Calcio Napoli. Arrivato in città senza molte pretese ma comunque con uno score di tre reti in Champions in otto partite (niente male), il brasiliano ha confermato di essere uno di quei calciatori che in Serie A funzionano. Chi ha il cambio di passo, chi è protagonista di folgoranti accelerazioni, nel nostro campionato può lasciare un segno. E sta accadendo col brasiliano che è ancora di proprietà dello Sporting Lisbona, almeno finché – a giugno – il Napoli non eserciterà il diritto di riscatto.

Ne scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

La valutazione complessiva è di 20 milioni di euro: il Napoli ha pagato 3,5 milioni per il prestito oneroso e ha un diritto di riscatto da esercitare a giugno di 16,5 milioni. La decisione non è stata presa ufficialmente, ma se il rendimento di Alisson continuerà a crescere, difficilmente il Napoli se lo farà scappare e acquisterà il brasiliano a titolo definitivo ad un prezzo vantaggioso. La sua valutazione è destinata a crescere. Alisson ha ampi margini di miglioramento: alle doti naturali, c’è da aggiungere il lavoro con Conte che lo sta completando. Alisson sta imparando pure la fase difensiva (gli attaccanti moderni sanno rincorrere pure l’avversario) e a leggere al meglio i momenti della partita. L’allenatore azzurro ne ha apprezzato l’approccio: «Si è messo subito a disposizione con grande umiltà e sta imparando», ha spiegato Conte all’inizio dell’avventura del 23enne campioncino di Bahia.