Ai Mondiali chi parlerà coprendosi la bocca rischierà l’espulsione, la chiamano già “legge Vinicius”

Sta per finire l’era della (insopportabile) manina a cucchiarella davanti alla bocca per schermarsi dalla lettura del labiale in campo. Ai Mondiali chi si coprirà la bocca rischierà l’espulsione, la chiamano già “legge Vinicius”. Secondo il Telegraph la faranno prima della Coppa del Mondo e poi forse sarà implementata anche in Premier League.

“È probabile che i legislatori del calcio concordino entro aprile sul fatto che coprirsi la bocca diventerà un reato punibile con cartellino giallo o addirittura rosso, e potrebbe diventare noto come “Legge Vinícius”. L’allarme è stato espresso durante una riunione dell’International Football Association Board dopo il recente tentativo di Gianluca Prestianni di mascherare i suoi presunti insulti razzisti nei confronti di Vinícius del Real Madrid. Le azioni di Prestianni sono percepite come il riflesso di una crescente tendenza dei giocatori a cercare di nascondere ogni dialogo alle telecamere e agli arbitri durante le partite. Le sanzioni si applicherebbero solo quando un giocatore si rivolge agli avversari. Il giorno dopo l’incontro, Gianni Infantino, presidente della Fifa, è stato interrogato in merito alle modifiche da una troupe televisiva di Sky News in attesa. “Se un giocatore si copre la bocca e dice qualcosa, e questo ha una conseguenza razzista, allora deve essere espulso, ovviamente”, ha dichiarato.