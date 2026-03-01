A Verona in tribuna insulti razzisti e tentativi di aggressione (Repubblica)

Il gol di Lukaku nel finale ha zittito la bolgia e gli insulti razzisti partiti dalla tribuna del Bentegodi (picchiati alcuni sostenitori ospiti)

Repubblica, con Marco Azzi, nelle cronache sportive nazionali riferisce dello spiacevole clima che si respirava ieri allo stadio Betegodi di Verona in cessione della partita di campionato col Napoli. Repubblica scrive di insulti razzisti e tentativi di aggressione.

Ecco cosa scrive il quotidiano diretto da Mario Orfeo:

La differenza l’ha fatta a tempo scaduto la prima zampata stagionale di Romelu Lukaku, che ha messo ko in extremis il Verona, regalato tre punti d’oro al Napoli per la corsa Champions ed è uscito dal campo senza trattenere le lacrime, dopo aver cambiato l’epilogo di una sfida fino a quel momento di rara bruttezza. L’anticipo del Bentegodi era stato infatti caratterizzato dal solito campionario di pochezza tecnica, proteste nei confronti dell’arbitro, colpi bassi e zero show, con l’appendice ancora più sgradevole in tribuna di insulti razzisti e tentativi di aggressione.

Nell’edizione Napoli scrive:

Dall’inferno al paradiso. I 5’ di recupero erano appena scaduti quando Romelu Lukaku ha regalato al Napoli una soffertissima vittoria (2-1) contro il Verona, zittendo la bolgia e gli insulti razzisti partiti dalla tribuna del Bentegodi (picchiati alcuni sostenitori ospiti).