Da Cagliari ci credono: “Quella col Napoli è LA partita”. Quella vecchia rivalità nata con lo spareggio

La rivalità dallo spareggio Cagliari-Piacenza a Napoli. Mutti sarebbe stato di lì a poco l'allenatore del Napoli e il San Paolo tifò per il Piacenza

Sono passati quasi 29 anni da quel Cagliari-Piacenza giocato a Napoli, con il tifo azzurro schieratosi a favore dei piacentini, eppure i tifosi sardi non riescono proprio a trovare pace. Anche quest’anno, come del resto ogni anno, stanno caricando il match di oggi in maniera piuttosto esagerata. Quest’anno addirittura la sfida col Napoli è stata definita LA partita. Contenti loro.

Cagliari aspetta il Napoli come se fosse la partita della vita per vecchissimi screzi legati allo spareggio per non retrocedere tra i sardi e Piacenza che si giocò a Napoli e la città tifò Piacenza perché il loro allenatore – Mutti – stava per arrivare a Napoli (e arrivò). In passato anche un altro ex Piacenza, Cagni, fu in predicato di diventare il nuovo tecnico degli azzurri. Poi Ferlaino lo scartò perché una sera andarono a cena e lui ordinò un brodino e Ferlaino pensò che chi prende il brodino a cena non può allenare il Napoli.

Cagliari-Napoli, il post della società sarda

È anima. È cuore. È LA partita. È CagliariNapoli. DOMANI. NOI E VOI. UNA COSA SOLA

Questo è il grido di battaglia pubblicato sulla pagina Instagram dei sardi, con tanto di emoticon delle spade incrociate.