Anguissa non sarà convocato contro il Verona (Sky Sport)
Sky: Conte avrebbe deciso di risparmiare il centrocampista camerunense, che aveva comunque giocato nell'allenamento congiunto col Giugliano in settimana.
Frank Zambo Anguissa non sarà convocato col Napoli per il match contro il Verona. Ad annunciarlo è Sky Sport. Antonio Conte avrebbe deciso di risparmiare il centrocampista camerunense, assente dal mese di novembre per lesione di alto grado al bicipite femorale.
Nell’allenamento congiunto contro il Giugliano in settimana, aveva giocato, ma a quanto pare non è ancora in condizione di scendere in campo.
Anche Gianluca Di Marzio conferma la notizia e riporta sul suo sito:
Brutte notizie per Antonio Conte. L’allenatore del Napoli dovrà fare ancora a meno di Frank Anguissa, che non recupera per la trasferta contro l’Hellas Verona. Nonostante ci fossero buoni segnali, dunque, non prenderà parte alla trasferta con i gialloblù, lasciando ancora Conte senza uno dei giocatori più importanti.
Saranno assenti per infortunio anche McTominay, Di Lorenzo, Neres, Rrahmani, De Bruyne.