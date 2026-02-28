Verona-Napoli, i precedenti: per gli azzurri una sola sconfitta nelle ultime 10 sfide (Corsport)
Oggi alle 18:00 andrà in scena Verona-Napoli: ecco i precedenti nelle ultime 10 sfide. Il punto di Fabio Tarantino sul Corsport.
Verona-Napoli, i precedenti
Si legge sul Corsport:
Una sola sconfitta nelle ultime dieci sfide, quella dello scorso anno, 18 agosto 2024, 3-0 al Bentegodi con l’esordio in panchina di Antonio Conte. Cinque successi e quattro segni X nelle ultime dieci contro la formazione gialloblù e poi, come detto, una sola sconfitta.
L’ultimo confronto andato in scena tra le due squadre è recente ed è quello del 7 gennaio al Maradona terminato 2-2. Partita poi divenuta riferimento di quel periodo per le polemiche arbitrali per il rigore fischiato per tocco di mano di Buongiorno e per il gol annullato a Hojlund per tocco di polso. Capitolo ormai alle spalle. Il Napoli adesso non può permettersi altri passi falsi anche per approfittare dello scontro diretto tra Roma e Juventus, avversarie nella corsa a un posto per la prossima Champions.